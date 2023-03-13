Кузбасс вошел в число 12 регионов, где появятся пилотные центры военно-спортивной подготовки

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе будет создан центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания. Об этом сообщил заместитель председателя правительства РФ Юрий Трутнев.

Пилотные центры появятся в 12 регионах России. Помимо Кузбасса в этот список попали: Бурятия, ДНР, Калмыкия, Татарстан, Чеченская Республика, Хабаровский край, Белгородская, Псковская, Свердловская, Тюменская области и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Для работы в центрах военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания отобрано 216 инструкторов. Они уже прошли обучение в Российском университете спецназа Гудермесе – там акцент делался на тактической, инженерной и огневой подготовке, а также управлению беспилотными летательными аппаратами. Также инструкторам предстоит пройти курс идеологической подготовки в учебном центре «Машук», а затем обучение в Московском государственном педагогическом университете по дисциплинам «теория и методика военно-спортивной подготовки», «тактическая медицина» и «военно-тактические игры».

Центр начнет работать уже в мае. Известно, что в нем будет проходить подготовку и обучение молодежь от 14 до 35 лет, в том числе военнослужащие и добровольцы, отправляющиеся в зону СВО. Смена будет состоять из 300 человек.