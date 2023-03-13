В кемеровском общежитии произошла поножовщина

Фото: архив "КП" Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Минувшей ночью драка между двумя мужчинами в общежитии в Кемерове закончилась поножовщиной. Об инциденте рассказали в СК РФ по Кемеровской области.

ЧП произошло в Заводском районе. По предварительным данным, соседи подрались, а затем один из них – 43-летний ранее судимый мужчина – пошел за ножом. Он нанес оппоненту удар в грудь.

Соседи вызвали скорую помощь, пострадавшего госпитализировали.

Нападавший был задержан. В отношении него завели уголовное дело по статье о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.