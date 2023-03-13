В Кемерово открыли уличную выставку «Герои и подвиги»

В Кемерово открыли военно - историческую выставку "Герои и подвиги"

В понедельник, 13 марта, рядом с Дворцом культуры в Кемерове открылась выставка под открытым небом «Герои и подвиги». Экспозиция представлена Российским военно-историческим обществом, она посвящена защитникам Отечества разных времен.

На стендах, закрепленных на металлических конструкциях, размещены портреты и биографии великих исторических личностей самых разных эпох. В одном строю с князьями Александром Невским и Дмитрием Донским, Герои Великой Отечественной войны и участники спецоперации на Украине. Среди них легендарный Владимир Жога. Герой с позывным Воха погиб в самых первых числах СВО 5 марта 2022 года.

- Выставка «Герои и подвиги» - дань уважения и благодарности героям нашей страны. Она подчеркивает связь далеких поколений воинов освободителя России с нынешними героями. Экспозиция еще раз говорит о том, что во все времена жизнь человеческого духа страны определяли стойкость, мужество, отвага и беззаветная любовь к Родине, - рассказали в администрации Кемерова.