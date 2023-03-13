Юные музыканты Кемерова выиграли президентский грант

Юные кемеровские музыканты скоро порадуют своим творчеством сельских жителей региона. Фото : пресс- служба администрации Кемерова

Проект Центральной детской школы искусств второй раз выиграл грант Президентского фонда культурных инициатив. На этот раз почти 500 тысяч рублей. Средства решено потратить на организацию четырех выездных концерта народного коллектива «Оркестр русских народных инструментов» и детско-юношеского симфонического оркестра «Симфониетта» в селах и районых центрах Кузбасса.

Выездные концерты пройдут с 1 апреля по 30 сентября, сейчас формируется гастрольная карта.

- Творческие программы специально адаптируют для аудитории школьного возраста. Жителей небольших городов региона планируют познакомить с русскими народными инструментами и классическими инструментами симфонического оркестра, - пояснили «КП» - Кемерово» в администрации областного центра Кузбасса.

Оркестр русских народных инструментов является старейшим коллективом Кемерово, в следующем году ему исполниться 70 лет. «Симфониетта» - молодой оркестр, создан в 2021 году на средства гранта Президента России.