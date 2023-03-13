В Кузбассе для матерей и беременных жен участников СВО разработают медицинские программы

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев вновь поддержал семьи участников СВО

В понедельник, 13 марта, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев встретился с женщинами, чьи сыновья и мужья сейчас защищают Родину в зоне проведения спецоперации на Украине. Он поблагодарил их за терпение, мудрость и любовь, а также поинтересовался проблемами, с которыми им приходится сталкиваться. При этом глава региона заверил женщин солдат, что регион поможет им в решении всех бытовых и социальных вопросов.

- Наша обязанность - оказывать помощь вам и вашим героическим мужчинам. В регионе есть все необходимые ресурсы и возможности, поэтому не стесняйтесь обращаться за поддержкой по любым вопросам: бытовым, медицинским, связанным с образованием детей. К каждой семье - индивидуальный подход, - подчеркнул Сергей Цивилев.

По итогам встречи с семьями участников СВО Сергей Цивилев дал поручение министру здравоохранения региона Дмитрию Беглову разработать индивидуальную программу медицинского сопровождения для каждой жены военнослужащего, которая ждет ребенка. Также по индивидуальной программе круглосуточную медицинскую помощь скоро будут получать все жены и матери защитников Отечества.

Также губернатор попросил женщин немедленно сообщать властям региона о нуждах кузбасских бойцов на фронте.

- Мы обеспечили им максимальное снабжение, но ребята служат, в разных городах, частях и подразделениях. Мы готовы обеспечить всем необходимым не только наших бойцов, но и тех, кто с ними рядом. Вы только подсказывайте нам, в чем они нуждаются, - подчеркнул Сергей Цивилев.