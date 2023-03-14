Сразу три кузбасских пенсионерки за сутки стали жертвами мошенников

Телефонные мошенники продолжают рассказывать кузбассовцам сказки про их родственников Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В понедельник, 13 марта, телефонные мошенники по одному сценарию обманули сразу трех пенсионерок из Междуреченска. Общая сумма ущерба составила 400 тысяч рублей.

Каждой из женщин звонил «свидетель» ДТП с участием их дочерей. Все они в разное время в разных местах якобы переходили дорогу в неположенном месте, чем спровоцировали аварии с пострадавшими водителями.

Звонивший заявлял, что для возмещения ущерба потерпевшему и улаживания всех юридических вопросов в отношении дочерей пожилых горожанок требуются деньги. Всего-то чуть больше ста тысяч рублей.

- Достала все, что на смерть копила десятилетиями, и отдала человеку, который приехал за деньгами. Не в тюрьму же дочери садиться, - пояснила одна из пострадавших, 97-летняя жительница Междуреченска.

Спохватились пенсионерки через несколько часов, когда дозвонились дочерям, выяснили, что никакого ДТП с их участием не было.

- Вот ведь сколько говорено, и по телевизору, и по радио, и по газетам - не доверяйте сомнительным звонкам, а люди продолжают быть доверчивыми, - живо комментировали криминальный хет-трик кузбассовцы в соцсетях.

- В настоящее время по факту мошенничества проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемых. Три уголовных дела возбуждено по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Телефонным аферистам грозит по пять лет лишения свободы, - рассказали «КП»-Кемерово» в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

Полицейские Кузбасса еще раз просят граждан быть бдительными!

- Схема «родственник в беде» - это стандартная уловка аферистов. Позвоните родным! Напомните им об этой схеме обмана, разъясните алгоритм действий, оставьте на виду номера телефонов ближайших родственников, социального работника, дежурной части полиции. Будьте бдительны и не дайте обмануть себя и своих близких! - сообщили в силовом ведомстве Кузбасса.