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НовостиПроисшествия14 марта 2023 2:16

Сразу три кузбасских пенсионерки за сутки стали жертвами мошенников

Во всех трех эпизодах телефонные аферисты действовали по одному сценарию
Анатолий БОЛДЫРЕВ
Телефонные мошенники продолжают рассказывать кузбассовцам сказки про их родственников

Телефонные мошенники продолжают рассказывать кузбассовцам сказки про их родственников

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В понедельник, 13 марта, телефонные мошенники по одному сценарию обманули сразу трех пенсионерок из Междуреченска. Общая сумма ущерба составила 400 тысяч рублей.

Каждой из женщин звонил «свидетель» ДТП с участием их дочерей. Все они в разное время в разных местах якобы переходили дорогу в неположенном месте, чем спровоцировали аварии с пострадавшими водителями.

Звонивший заявлял, что для возмещения ущерба потерпевшему и улаживания всех юридических вопросов в отношении дочерей пожилых горожанок требуются деньги. Всего-то чуть больше ста тысяч рублей.

- Достала все, что на смерть копила десятилетиями, и отдала человеку, который приехал за деньгами. Не в тюрьму же дочери садиться, - пояснила одна из пострадавших, 97-летняя жительница Междуреченска.

Спохватились пенсионерки через несколько часов, когда дозвонились дочерям, выяснили, что никакого ДТП с их участием не было.

- Вот ведь сколько говорено, и по телевизору, и по радио, и по газетам - не доверяйте сомнительным звонкам, а люди продолжают быть доверчивыми, - живо комментировали криминальный хет-трик кузбассовцы в соцсетях.

- В настоящее время по факту мошенничества проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление подозреваемых. Три уголовных дела возбуждено по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Телефонным аферистам грозит по пять лет лишения свободы, - рассказали «КП»-Кемерово» в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

Полицейские Кузбасса еще раз просят граждан быть бдительными!

- Схема «родственник в беде» - это стандартная уловка аферистов. Позвоните родным! Напомните им об этой схеме обмана, разъясните алгоритм действий, оставьте на виду номера телефонов ближайших родственников, социального работника, дежурной части полиции. Будьте бдительны и не дайте обмануть себя и своих близких! - сообщили в силовом ведомстве Кузбасса.