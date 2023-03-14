Кемеровские власти рассказали о ходе работ в заискитимской части города

Фото: администрация г. Кемерово

В Кемерове продолжается реновация заискитимской части города. О ходе текущих работ рассказали в пресс-службе городской администрации.

Рабочие строят ливневую канализацию на улице Гагарина. На участке от улицы Соборной до 9 Января продолжается засыпка траншей, ведется монтаж железобетонных элементов колодцев. Параллельно с этим идет демонтаж покрытия и подготовка траншей на участках от улицы Мирной до Терешковой (устраивают основание под укладку ливневки) и от Мирной до Тухачевского (привезли материалы для засыпки несжимаемым грунтом).

Фото: администрация г. Кемерово

Фото: администрация г. Кемерово

В ходе обустройства ливневой канализации на Сибиряков-Гвардейцев на участке от 9 Января до Пионерского бульвара и от Пионерского бульвара до улицы Соборной демонтируют дорожное покрытие, на участке от улицы Мирной до Терешковой ведется разработка траншей, от Искитимской набережной в сторону Соборной разрабатывается асфальтобетонное основание дороги.

На будущем распределительном пункте электроснабжения на Сибиряков-Гвардейцев от Пионерского бульвара до улицы Соборной продолжают создавать арматурный каркас.

Также идет забивка свай для повысительной насосной станции на пересечении Сибиряков-Гвардейцев и Искитимской набережной. На участке улицы Гагарина (между Соборной и Кавалерийской) рабочие монтируют стальной трубопровод теплосети. На улице Гвардейской, 70 завершили оснащение Штаба реновации.

Фото: администрация г. Кемерово

Кроме того, ведется строительство продолжения улицы Соборной. Для этого на Щегловском переулке отсыпают основания дороги из бутового камня с уплотнением. Параллельно специалисты выявляют, где располагаются старые инженерные сети, вывозят непригодный грунт.

По мере необходимости сносят дома, освобожденные вдоль первых линий улиц.