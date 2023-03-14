Полицейские Кузбасса пресекли сбыт крупной партии наркотиков

Задержанному в Кузбассе наркоторговцу грозит 20 лет тюрьмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 13 марта, в Кемеровской области в результате спецоперации задержан подозреваемый в покушении на сбыт крупной партии героина.

Наркоторговца, перевозившего из Новосибирска в Кемерово 350 граммов сильнодействующего наркотического вещества, сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Кемеровской области задержали прямо на трассе.

- Получив оперативную информацию, наши сотрудники разработали целую спецоперацию, в ходе которой на автодороге в районе села Ваганово был остановлен автомобиль, где находился подозреваемый. Оперативники при силовой поддержке спецназа задержали его и изъяли сверток с наркотическим средством, - рассказали «КП»-Кемерово» в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

В отношении 27-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело. В соответствие со статьей 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ» подозреваемому грозит до 20 лет лишения свободы. На время следствия фигурант заключен под стражу добавили в кузбасском главке МВД России.

Кузбасские полицейские настоятельно рекомендуют жителям региона отказываться от поступающих в Интернете предложений подработать курьерами по закладке наркотических веществ. Анонимность и безнаказанность, которую обещают наркоторговцы курьерам, являются мнимыми. Полиция Кузбасса напоминает, что обо всех преступлениях или правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков граждане круглосуточно могут сообщать на телефон горячей линии управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Кемеровской области: 8-(3842)-58-00-58. Анонимность гарантируется!