Кузбасский аферист обманул пенсионерку на семь с половиной тысяч рублей

Кузбасская пенсионерка заплатила незнакомцу семь с половиной тысяч рублей за несуществующее противопожарго оборудование Фото: Даниил ОПАРИН

В Анжеро-Судженске разыскивают мошенника, который под предлогом установки противопожарного оборудования обманул 71-летнюю горожанку на семь с половиной тысяч рублей.

- Мне в квартиру позвонили примерно в обед. Мужчина на пороге, приятной внешности. Противопожарный извещатель вам, мамочка, говорит, устанавливать будем. Сейчас по акции 10 тысяч, а так все 15 тысяч стоит. Ну, если по дешевке, думать не стала. Тем более сразу надо было отдать всего семь с половиной тысяч, остальные, он сказал, через несколько дней уже после установки оборудования. Ждала, ждала, но так никто не явился, - вспомнила подробности встречи с незнакомцем пенсионерка.

Между тем в полиции уверены, что женщине надо было обращаться за помощью немедленно. А в идеале вообще незнакомца на порог не пускать.

- Представляясь работниками коммунальных или социальных служб, мошенники могут проникать в жилища, чтобы предложить различные услуги - заменить счетчики, отремонтировать окна, проверить дымовые приборы учета, приобрести технику якобы по низкой цене, принять участие в акции и многое другое. Обо всех случаях, когда неизвестные люди пытаются проникнуть в ваше жилье и проявляют чрезмерную настойчивость, сообщайте в полицию, - рекомендуют в силовом ведомстве Кемеровской области.