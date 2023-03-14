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НовостиОбщество14 марта 2023 5:28

«Работать службы будут интенсивнее»: мэр Кемерова попросил горожан сообщать о скользких тротуарах

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: телеграм-канал Дмитрия Анисимова.

Фото: телеграм-канал Дмитрия Анисимова.

Мэр Кемерова Дмитрий Анисимов призвал жителей дать ему обратную связь по качеству противогололедной обработки в городе. Обращение главы опубликовано в телеграм-канале.

- В предыдущие два дня дорожники и коммунальщики обработали часть городских тротуаров противогололедными материалами, но ночные заморозки продолжаются, и все, что растаяло днем, к утру превращается в лед, - отметил мэр, подчеркнув, что городские службы будут работать интенсивнее.

Глава города призвал кемеровчан сообщать ему о случаях, если во дворах и на тротуарах не выполняется противогололедная обработка. Звонить необходимо по телефону приемной мэра 36-52-94.