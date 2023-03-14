В Кузбассе водитель скрылся с места ДТП, оставив в машине двух пострадавших пассажиров

Фото: ГИБДД Кузбасса.

13 марта в поселке Промышленная автомобилист врезался в металлическую опору теплотрассы и сбежал, оставив пострадавших пассажиров. Об инциденте рассказали в ГИБДД Кузбасса.

Авария случилась на улице Тельмана. Водитель Hyundai Elantra не справился с управлением, нарушил правила расположения автомобиля на проезжей части дороги и наехал на металлическую опору теплотрассы. В результате аварии пострадали два пассажира - 21-летняя девушка и 24-летний молодой человек – им была оказана разовая медицинская помощь. Сам 26-летний водитель с места происшествия скрылся, однако полицейские разыскали его. Мужчина был нетрезв, но заявил, что выпил уже после совершения ДТП.

Сотрудники Госавтоинспекции привлекли водителя к ответственности сразу за несколько нарушений, в том числе за управление незарегистрированным транспортом. Общая сумма штрафов составила 3 500 рублей. Также на мужчину составили протокол за оставление места аварии и за употребление алкоголя после совершения ДТП (до проведения должностным лицом освидетельствования).

Автомобиль полицейские поместили на специальную охраняемую стоянку.