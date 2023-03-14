Юные кузбасские шахматисты в тройке лучших на домашнем Всероссийском турнире

В престижном шахматном турнире, прошедшем в Кузбассе, приняли участие 110 школьников со всей России

100 юных спортсменов из 16 российских регионов на протяжении нескольких дней участвовали в престижном Всероссийском турнире по быстрым шахматам «Кубок Интеллект Академии», проходившем в Новокузнецке.

- Борьба развернулась нешуточная, ребята бились как настоящие гроссмейстеры. Безоговорочного лидерства не было ни у кого. Победители - ученики физико-математической школы из Улан - Удэ выиграли турнир за счет скоростного мышления. Вторыми стали учащиеся лицея «Технополис» из Новосибирска. За третью строку уверенно зацепились наши прокопчане. Очень достойный результат, - рассказали «КП» - Кемерово» в Федерации шахмат Кузбасса.

Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев пояснил, что турнир по-своему уникальный.

- Хотя бы потому, что соревнования проходят в два тура. В первой партии капитан команды дает сеанс участникам команды-противника, а во второй лидеры двух команд играют стыковую партию друг против друга. Аналогов этой схеме нет, - уточнил он нюансы прошедшего шахматного турнира.

Победители и призеры Всероссийских соревнований по быстрым шахматам отмечены кубками и грамотами. Кроме того, все участники детского турнира получили памятные кузбасские сувениры.