Ветеран кузбасской полиции вывела телефонных мошенников на чистую воду

Майор полиции в отставке Светлана Дубровская из Новокузнецка вывела мошенников на чистую воду

Телефонные мошенники попытались обокрасть 88-летнюю жительницу Новокузнецка на 27 тысяч рублей. Одного не учли: женщина оказалась майором полиции в отставке.

- Звонили несколько дней на домашний телефон. Сначала женщина, представившаяся сотрудником московской полиции. Долго рассказывала басню о задержанных в столице продавцах БАДов, у которых якобы нашли большие деньги. Их, мол, впоследствии решили раздать обманутым потерпевшим, среди которых странным образом и я оказалась. На 470 тысяч, оказывается, накупила когда-то биоактивных добавок к столу. Надо же какая радость то, отвечаю. Жду с нетерпением, милочка! Да вот незадача, подлинники им моих документов понадобились, чтобы оформить компенсацию. За нее, кстати, 27 тысяч попросили. И уж так настойчиво, - не без юмора вспоминала женщина.

- Наша опытная коллега провела собственное мини-расследование. Светлана Васильевна записала в тетрадь все номера, откуда ей звонили, фамилии людей, с которыми общалась, а затем стала настойчиво дозваниваться по каждому номеру, пытаясь узнать, работают ли ее недавние собеседники в тех организациях, сотрудниками которых представлялись. Но на другом конце провода либо никто не отвечал, либо включался автоответчик. Мошенничество налицо, что и требовалось доказать, - уточнили в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

Сотрудники полиции поблагодарили Светлану Дубровскую за внимательность.

Она, в свою очередь, призвала земляков к бдительности, посоветовав им не поддаваться уговорам мошенников.