В Кузбассе заблудился четырехлетний ребенок. Его нашли живым

Кузбасские полицейские вернули родителям заблудившегося сына Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новокузнецке благодаря помощи горожанки сотрудники полиции нашли и вернули родителям потерявшегося ребенка. Местная жительница обнаружила четырехлетнего мальчика в подъезде одного из домов. Ребенок был в одних шортах и футболке. Она тут же сообщила об этом в полицию.

- Прибыв на указанный адрес, полицейские тут же согрели ребенка в дежурном автомобиле. Выяснилось, что мальчик пошел за мамой в школу, где она встречала другого своего ребенка. По дороге малыш заблудился и зашел в открытый подъезд первого попавшегося на его пути дома, - рассказали «КП»-Кемерово в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

Вернув малыша домой, сотрудники Новоильинского отдела полиции Новокузнецка провели с его родителями профилактический разговор, не забыв и об административном протоколе. Теперь в этой истории будет досконально разбираться городская комиссия по делам несовершеннолетних.