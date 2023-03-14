Банки Кузбасса в 2022 году изъяли из обращения десятки поддельных купюр

Фото: архив "КП" Фото: ИВАНОВА Диана

Российский Центробанк сообщил, что за прошедший год в Кемеровской области банками были обнаружены и изъяты из обращения 68 банкнот, что почти в два раза меньше, чем в 2021-м - 118.

Так, две трети фальшивых купюр были достоинством 5 000 рублей, 14 штук - 1 000 рублей, пять - 2 000 рублей, единичными были поддельные купюры меньших номиналов.

- В конце февраля в СМИ и соцсетях региона появилась информация, что в Шерегеше туристы пытались расплатиться фальшивками, имитирующими мелкие номиналы. Это были подделки низкого качества, отличить их от настоящих денег было довольно просто, - рассказал Сергей Драница, управляющий отделением Банка России по региону.

Он также напомнил, что на данный момент в обороте есть девять номиналов банкнот, а большая часть из них в нескольких модификациях. Жителям региона важно научиться определять подлинность купюр, чтобы не обмануться. Найти три-пять знаков подлинности можно тремя способами: на ощупь, на просвет и при изменении угла зрения.

Полиция Кузбасса также напомнила, что изготовление и сбыть фальшивых денег является уголовным преступлением, за которое можно лишиться свободы на срок до 15 лет. Потому при обнаружении фальшивой банкноты необходимо незамедлительно сообщить правоохранителям.