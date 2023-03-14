В Филармонии Кузбасса прозвучит «Симфония детства»

Фото: Филармония Кузбасса

29 марта, среда, 18:30

«Симфония детства»

Губернаторский симфонический оркестр

Совместный творческий проект филармонии и школ искусств г. Кемерово. Юные музыканты получают возможность поработать с дирижером Губернаторского симфонического оркестра в том формате, в котором работают и ведущие исполнители. Такой наставнический подход расширяет кругозор детей, ребята работают с разными дирижерами, получают исполнительские рекомендации от тех, кто уже посвятил оркестровому искусству многие годы, приобретают опыт работы на большой сцене.

При этом каждый новый концертный сезон несет новые открытия – на сцену выходят учащиеся всех школ искусств города, каждый год звучат новые имена маленьких звездочек.

В программе – произведения Моцарта (Немецкий танец), Вивальди, Мендельсона, Чайковского (Баба – Яга «Детский альбом»), Прокофьева («Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам»), Массне («Размышление» из оперы «Таис»), Тамарина («Старинный гобелен») и других.

Концерт доступен по Пушкинской карте.

Исполнители:

Губернаторский симфонический оркестр

Дирижер Василий Шульга

Учащиеся детских школ искусств г. Кемерово.

6+