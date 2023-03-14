В Кузбассе задержали курьера-мошенника, обокравшего двух пенсионеров на 400 тысяч рублей

Ближайшие годы кузбасский курьер - мошенник проведет за решеткой Фото: Иван МАКЕЕВ

Кузбасские полицейские по горячим следам задержали курьера-мошенника, который накануне, 13 марта, обокрал двух пенсионеров из Анжеро-Судженска. Напомним, пожилые люди стали жертвами телефонных мошенников, которые убедили их в том, что их дочери в беде и помочь в этом случае смогут только большие деньги, которые впоследствии забрал приехавший по адресам пенсионеров курьер-мошенник.

- 18-летнего ранее судимого жителя Анжеро-Судженска задержали с поличным прямо у банкомата при переводе подельникам 400 тысяч рублей. Ему грозит до шести лет тюрьмы. На время следствия мошенник заключен под стражу, - пояснили «КП»-Кемерово» в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.