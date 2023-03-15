Ведущими фестиваля «Ночь Юрия Гагарина» в Кузбассе станут известные российские актеры

Фото: пресс-служба АПК.

Фестиваль «Ночь Юрия Гагарина» в этом году пройдет сразу в двух городах Кузбасса, а в качестве ведущих приглашены известные артисты Александр Олешко и Дмитрий Дюжев. Об этом сообщили в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

Фестиваль будет проходить с 10 по 16 апреля. На всех территориях Кузбасса в этот период планируется проведение тематических выставок, лекториев, спортивных мероприятий, научных конференций. 15 апреля состоятся гала-концерты в Кемерове и Новокузнецке. Планируется, что вести их будут заслуженные артисты России Александр Олешко и Дмитрий Дюжев. В качестве почетных гостей приглашены шоу-балет «Тодес» Аллы Духовой, певец Стас Пьеха и другие.

В онлайн-формате в фестивале примет участие представитель первого отряда космонавтов СССР Борис Волынов, именем которого назван новокузнецкий аэропорт. Решается вопрос участия в мероприятии российского космонавта-испытателя Александра Гребенкина и сибирячки Анны Кикиной, которая накануне вернулась с МКС. Кроме того, будет записано видеообращение первой женщины-космонавта Валентины Терешковой – 16 июня исполнится 60 лет с ее полета в космос.

- Я разговаривал с руководителем Роскосмоса Юрием Борисовым, он поддержал идею проведения и готов помогать во всем, что связано с популяризацией российской космонавтики. Фестиваль «Ночь Юрия Гагарина» создан по нашей инициативе, учитывая большой вклад в освоение космоса наших земляков – дважды Героев Советского Союза Алексея Архиповича Леонова и Бориса Валентиновича Волынова, - отметил губернатор Сергей Цивилев.