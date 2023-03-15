В Кузбассе пропал без вести 15-летний подросток

В Беловском округе полицейские разыскивают пропавшего без вести 15-летнего Максима Кильтеева.

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

Об исчезновении подростка накануне в полицию сообщила 56-летняя жительница села Беково, бабушка пропавшего. Ребенок находится под ее опекой. По словам женщины, внук пропал еще 10 марта - он ушел из дома не вернулся.

Полицейские организовали поисковую операцию подростка. В ней участвуют инспекторы ПДН, оперативники уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции и сотрудники других подразделений полиции, а также волонтеры. Мероприятия продолжались всю ночь, однако пока школьника найти не удалось. Сегодня в Беловский район для помощи в поисках отправилась группа сотрудников ГУ МВД России по Кемеровской области.

Приметы Максима Кильтеева: рост 160 см, волосы светло-русые, глаза карие. Был одет: черная куртка, темно-зеленые штаны, коричневые кроссовки.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении школьника, просят позвонить по телефонам: 8-(384-52)-6-17-07 или 02 (102 – с мобильного).