В Кемерове разработают два исторических квеста

Фото: Кемеровская муниципальная информационно-библиотечная система.

Кемеровская Муниципальная информационно-библиотечная система разрабатывает два квеста, основанных на истории города. Об этом сообщили в городской администрации.

Муниципальная информационно-библиотечная система в партнерстве с АНО РЦ «Регион Инфо» при поддержке Фонда президентских грантов запустила проект «Лаборатория квеста: дорогами первых». В нем принимают участие 220 человек из 12 регионов России. Это сотрудники муниципальных библиотек и музеев, туроператоры, гиды-экскурсоводы, инициативные группы общественников.

В рамках проекта состоялось 14 онлайн-встреч участников с экспертной группой «Лаборатории квеста». После завершения первого этапа были отобраны творческие коллективы, которые при поддержке специалистов создадут собственные исторические квесты. В Муниципальной информационно-библиотечной системе отметили, что два готовящихся квеста станут главными событиями летней программы городских библиотек.