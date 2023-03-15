Новокузнечанин отправится в колонию на 9 лет за убийство приятеля

Фото: архив "КП" Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новокузнецке суд вынес приговор 55-летнему горожанину, который убил своего собутыльника во время застолья в гараже. В его отношении было возбуждено соответствующее уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Об этом сообщении в управлении СК по Кузбассу.

Как выяснили следователи, еще в августе 2021-го мужчина вместе с 52-летним приятелем устроили гаражные посиделки, однако привели они к конфликту, в ходе которого новокузнечанин постарше избил своего оппонента неустановленным предметом. От причиненных увечий кузбассовец скончался. Его тело спустя время обнаружила его жена, которая заволновалась из-за долгого отсутствия связи с супругом и отправилась на поиски.

В результате агрессора задержали. Он не сотрудничал со следствием и заявлял, что якобы его знакомый сам падал и ударялся о выступающие предметы. Тем не менее порядка 10 судебных экспертиз, в том числе ситуационная, показали, что версия обвиняемого ложна и смерть наступила в результате умышленного причинения вреда.

В ходе судебного заседания новокузнечанину было назначено наказание в виде девяти лет заключения в колонии строгого режима.