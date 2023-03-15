В кемеровском микрорайоне Южный построят две новых поликлиники - взрослую и детскую

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев анонсировал строительство двух новых поликлиник в кемеровском микрорайоне Южный. По его мнению, строительство взрослого и детского медучреждений назрело давно, поскольку существующие поликлиники расположены на площадях изначально не приспособленных для этого.

- Старые поликлиники будут закрыты. А в будущем в соответствии с программой «Моя новая поликлиника» ремонтировать в регионе будем только те поликлиники, которые расположены в зданиях, построенных специально для медицинских учреждений. Остальные будем перемещать в новые помещения, - уточнил Сергей Цивилев.

Новые поликлиники в кемеровском микрорайоне Южный будут построены на территории одного лечебного городка.