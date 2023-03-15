Молодой кемеровчанин устроил ДТП c двумя машинами и погиб

Фото: Telegram-канал Полиция Кузбасса

Сегодня, 15 марта, примерно в 07:40 на улице Пригородная в Кемерове произошла дорожная авария, в которой погиб один человек. В настоящее время правоохранители разбираются в обстоятельствах случившегося.

По предварительным данным, 21-летний водитель Honda Civic при движении выехал на встречку, где столкнулся с Honda Fit и BMW X5. В результате сам молодой человек погиб, водитель и пассажир немецкого авто и пассажир японской машины получили травмы различной степени тяжести.

Сейчас полицейские проводят проверку по факту ДТП. По ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством. Об этом сообщили в полиции Кузбасса.