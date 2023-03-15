В Кемерове будут строиться 50-этажные небоскребы

Фото: архив "КП" Фото: Дарья АСЛАМОВА

В областном центре Кузбасса планируется начать возводить небоскребы высотой в несколько десятков этажей. Это стало известно из ответа горадминистрации на вопрос подписчика главы региона Сергея Цивилева в соцсетях.

– На территории рядом с Московской площадью планируется строительство жилого комплекса переменной этажности от 25 до 50 этажей, – ответил в комментариях представитель мэрии.

Житель Кемерова также спросил, когда планируется начать строительство, однако на этот вопрос ответа уже не получил.