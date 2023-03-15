В Кузбассе проходит Неделя Крымской весны

Неделя Крымской весны проходит в Кузбассе

В учреждениях культуры, школах, средних учебных заведениях Кузбасса проходит Неделя Крымской весны, посвященная девятой годовщине присоединения полуострова к России.

Дворец культуры в поселке Промышленное приглашает местных школьников 17 марта в 12.00 на кинолекторий, посвященный истории полуострова. В кемеровском Дворце молодежи 17 марта в 11.00 и в Библиотеке городских историй 18 марта в 13.00 состоится интеллектуальная игра «Литературный Крым». Кемеровчан ждут тематические онлайн-викторины и квесты.

В школах искусств Кемеровской области в честь южного региона России проходят классные часы, уроки-презентации и виртуальные экскурсии по Крыму. Учащиеся художественных отделений готовят рисунки в разных техниках для тематических выставок.

Отдельный план мероприятий, посвященных памятной дате, разработала и муниципальная информационно-библиотечная система.

- Взрослых и юных читателей познакомят с произведениями о Крыме на книжных выставках, расскажут об интересных фактах из истории полуострова на литературно-музыкальных композициях. Подробный план - на сайте Муниципальной информационно-библиотечной системы, - сообщили «КП»-Кемерово» в пресс-службе администрации Кемерова.