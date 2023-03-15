Кемеровчанин Сергей Лусников стал победителем Всероссийского конкурса внутреннего туризма

Сергей Лусников рассказал России о подвиге кемеровчан во время Великой отечественной войны

В рамках реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» в Москве завершился первый Всероссийский конкурс «Туристический код моей страны, города, поселка, района ПРО-ТУРИЗМ». В номинации «Гражданско-патриотический туризм» диплома II степени удостоен наш земляк, специалист Кемеровского Центра краеведения и информационного сопровождения туризма Сергей Лусников. Он обошел своих оппонентов из 80 регионов страны.

- Сергей презентовал маршрут «Кемерово - Город трудовой доблести», который был разработан в честь присвоения Кемерову почетного звания. Он очень подробно и вместе с тем трепетно рассказал о подвигах кемеровчан в тылу. О том, что в годы войны более шести тысяч из них были награждены боевыми орденами и медалями и что в городе было размещено оборудование целых 38 эвакуированных заводов, на фундаменте которых возникло 11 новых заводов, из них пять оборонных. Рабочие отливали корпуса для мин, изготавливали заряды для гаубиц, патроны для винтовок. Каждый третий снаряд начинялся кемеровским порохом, в том числе знаменитые «Катюши», - рассказали о проекте победителя конкурса в пресс-службе администрации Кемерова.

Напомним, почетное звание «Город трудовой доблести» присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне.