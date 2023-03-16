В Кемерове организовано страхование жилья от возможных последствий паводка

Фото: администрация г. Кемерово.

В Кемерове в рамках подготовки к паводку прошел рейд по домам частного сектора, попадающих в зону возможного подтопления. Сотрудники ГО и ЧС, страховых компаний и теруправления Центрального района отправились на улицы 3-я, 4-я и 5-я Заречная, чтобы провести беседы и инструктажи с владельцами домов. Местным жителям раздавали памятки с правилами безопасности при половодье, а также рассказывали о страховании жилья, как о способе защиты имущества.

Работа ведется не только в Центральном районе. Так, представители страховых компаний ведут прием и в отделении Центра социальной помощи семье и детям по Кировскому району.

Как рассказали в городской администрации, в зону возможного подтопления попадают более 100 частных домов, в 38 из них проживают семьи с детьми.