Супруга губернатора Кузбасса защитила кандидатскую диссертацию по экономике

Анна Цивилева стала кандидатом экономических наук. Фото: личная страница Анны Цивилевой, "ВКонтакте"

Анна Цивилева успешно защитила диссертацию после обучения в аспирантуре на базе Северо-Восточного федерального университета имени М.Аммосова (г.Якутск). Тема ее научной работы - «Управление развитием производственно-технологического потенциала предприятий угольной промышленности».

В частности, соискатель ученой степени кандидата экономических наук исследовала возможности эффективного использования производственно-технологического потенциала предприятий угольной промышленности России, а также разработки организационно-экономических механизмов управления экологическими рисками, трудовыми ресурсами и организацией внутреннего корпоративного контроля предприятий.

Местом защиты диссертации стал московский Всероссийский научно-исследовательский институт «Центр».

Напомним, что супруга Сергея Цивилева уже не один год является председателем совета директоров работающей в Якутии угледобывающей компании.