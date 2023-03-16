Владимир Мединский рассказал студентам Кузбасса, как прийти к истинному пониманию исторических событий

Председатель Российского военно-исторического общества провел открытую лекцию в кемеровском вузе\ Фото: Екатерина САРДАКОВА

В среду, 15 марта, в преддверии Всероссийского форума «История для будущего. Время быть первыми», помощник Президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский выступил с открытой лекцией в Кемеровском государственном университете. В открытом диалоге приняли участие студенты, преподаватели молодые учителя истории школ региона.

- Пока еще большинство историков в мире хорошо знает, что такое историческое пространство «русского мира», и что Украина - это его часть, в силу разных причин от него отколовшаяся. Но сейчас на Западе начинается процесс отмены и нашей истории: мол, «все предыдущие концепции русских историков были ошибочны», их нужно стереть и заменить, - рассказал собеседникам Владимир Мединский.

По его мнению, ключевой целью образования является стремление научить молодых людей думать, размышлять и анализировать. Тогда родится объективное понимание происходящих в мире исторический событий, - отметил председатель военно-исторического общества России.

В свою очередь студенты рассказали помощнику президента об университетском патриотическом клубе «Патриоты Кузбасс», его задачах и перспективах развития. Кроме того они познакомили Владимира Мединского с университетской фотовыставкой «Герои и подвиги», созданной Российским военно-историческим обществом при поддержке Минобороны РФ.

- Ценность фотовыставки подчеркивает связь времен. На стендах размещены биографии защитников Отечества разных эпох: защитников Российского Отечества до наших дней, Героев России, совершивших подвиги в ходе специальной военной операции, - отметил Владимир Мединский.