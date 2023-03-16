Юных кадетов и казаков Кузбасса «вооружат до зубов»

На оснащение кадетских и казачьих классов выделят 35 миллионов рублей. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Все школы Кемеровской области с кадетскими и казачьими классами получат необходимое оборудование. Об этом в среду, 15 марта, в ходе личного приема рассказал директору кемеровской средней школы №95 Жанне Телятниковой губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

В этом году на форму для юных казаков и кадетов области, а также на оснащение кабинетов начальной военной подготовки власти Кузбасса из областного бюджета выделят 35 миллионов рублей.

- Еще дополнительно 86,5 миллиона рублей направят на приобретение оборудования для кабинетов НВП всех средних школ Кузбасса, - рассказали «КП»-Кемерово» в пресс-службе администрации правительства Кузбасса.

К уже действующим в школах региона 36 специализированным кадетским классам с сентября нынешнего года добавятся еще 17.

- В Кузбассе патриотическому воспитанию молодежи уделяется особое внимание. Это наше будущее, основа целостности России и ее силы перед лицом навязываемых западных ценностей. По поручению президента России Владимира Путина наш регион вошел в число десяти российских субъектов, где будет создан Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания. И очень радует, что юные кузбассовцы с детства понимают, что такое любовь к Родине, хотят знать историю своей страны и приносить ей пользу, - отметил Сергей Цивилев.