В Кузбассе поезд насмерть задавил пожилого мужчину

Фото: пресс-служба Кузбасского ЛУ МВД России.

В Кузбассе пенсионер погиб под колесами грузового поезда. Об инциденте рассказали в пресс-службе Кузбасского ЛУ МВД России.

ЧП произошло на станции Анжерская. 82-летний мужчина шел вдоль железнодорожного пути, но, когда поезд начал приближаться, никак не отреагировал. Машинист подал ему звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось. От полученных травм пенсионер скончался на месте.

Материалы по факту трагедии переданы в Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России для проведения дальнейшей проверки.

Транспортные полицейские призвали кузбассовцев неукоснительно соблюдать правила безопасности на железной дороге. Запрещается ходить по путям и вдоль железной дороги ближе пяти метров от крайнего рельса, а также стоять в междупутье. Нельзя переходить пути на красный свет и сразу же после прохода железнодорожного состава в одном направлении, не убедившись, что нет поезда во встречном направлении.