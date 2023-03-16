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НовостиОбщество16 марта 2023 9:11

Суд обязал жильцов многоэтажки снести сауну на крыше дома в Кемерове

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ленинский районный суд Кемерова обязал жильцов многоэтажки демонтировать сауну, которую они построили на крыше дома. Об этом сообщили в объединенном пресс-центре судов Кемеровской области.

Владельцы двухуровневой квартиры, расположенной на 12-м и 13-м этажах, возвели на крыше, куда у них есть выход непосредственно из квартиры, надстройку с сауной еще в 2020 году. Они провели туда электричество и вывели дымоходную трубу.

Прокуратура обратилась в суд с требованием снести постройку в связи с нарушением пожарной безопасности. Также у ведомства нашлись и другие аргументы. В частности, возведение сауны на крыше считается реконструкцией дома, а она должна проводиться с согласия всех собственников помещений. Этого сделано не было.

В итоге суд обязал собственников демонтировать сауну. В настоящее время решение суда в законную силу не вступило.