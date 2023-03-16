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НовостиОбщество16 марта 2023 9:13

Интернет-знакомая обманула новокузнечанина на 45 тысяч рублей

Благородный мужчина хотел купить билеты в театр
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новокузнецке к стражам порядка обратился 49-летний мужчина и рассказал, что с его карты похитили 45 тысяч рублей. Горожанин объяснил, что он в соцсети познакомился с девушкой, которая спустя два дня после начала общения предложила ему сходить в театр.

Благородный новокузнечанин взял оплату билетов на себя, однако новая знакомая посоветовала ему оформить покупку через сайт и отправила в мессенджере ссылку. Перейдя по ней, мужчина ввел данные карты, после чего с его счета списали все деньги.

Правоохранители выяснили, что номер, с которого звонила дама, зарегистрирован в Санкт-Петербурге. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Максимальная санкция по статье - пять лет лишения свободы.