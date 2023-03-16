Упавшая в колодец восьмилетняя новокузнечанка получит 20 тысяч рублей компенсации

Фото: архив "КП" Фото: Олег УКЛАДОВ

В Новокузнецке прокуратура Куйбышевского района провела проверку по факту травмирования восьмилетней девочки, которая в октябре прошлого года провалилась в колодец около своего дома, наступив на крышку люка. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В результате случившегося маленькая новокузнечанка испытала стресс, а также заработала кровоподтеки и ссадины. После этого школьница долгое время боялась выходить на улицу одна и испытывала боли в ноге.

Районный прокурор направил в суд иск, чтобы организация компенсировала моральный вред пострадавшему ребенку. Требования были удовлетворены, и в пользу девочки взыскали компенсацию в размере 20 тысяч рублей. Исполнение судебного решения находится на контроле прокуратуры.