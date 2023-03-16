В Кемерове с 20 марта начнутся отключения горячей воды и отопления

Фото: архив "КП" Фото: Мария ЛЕНЦ

В период с 20 марта по 14 апреля в будние дни в домах заискитимской части областного центра - от Искитимки в сторону Ленинского района - будут отключать потребителей от горячего водоснабжения и отопления. Об этом предупредили в СГК.

В компании отметили, что отключения будут проходить поквартально и раз в сутки во временном промежутке с 09:00 до 16:30. Оповещать жителей должны будут работники управляющих компаний.

В СГК отметили, что это связано с плановыми профилактическими работами: нужно проверить запорные арматуры, если будут поврежденные, заменить их, а также выполнить набивку сальниковых уплотнений.