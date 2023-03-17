В Кемерове еще одна маршрутка станет автобусом с 21 марта

Фото: администрация г. Кемерово.
Со вторника, 21 марта, в Кемерове начнет ходить автобус №22. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Этот автобусный маршрут сохранит схему движения бывшей маршрутки №22т: он будет курсировать от диспетчерского пункта в Шалготарьяне до вокзала и обратно. При этом в автобусах будут действовать все льготы и проездные.
В будни на маршруте №22 будут работать пять автобусов, в выходные – четыре.
Путь следования маршрута №22:
В сторону вокзала: проспект Октябрьский, бульвар Строителей, проспект Ленина.
В сторону Шалготарьяна: проспект Ленина, бульвар Строителей, проспект Октябрьский.