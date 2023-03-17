В кузбасской больнице инфекционное отделение закрыли из-за увольнения врача

Фото: архив "КП" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В городской больнице Анжеро-Судженска закрыли инфекционное отделение из-за ухода врача на пенсию. Об этом сообщили представители медучреждения, отвечая на вопрос горожанина в соцсетях.

Местная жительница Наталья поинтересовалась на странице губернатора Сергея Цивилева во «ВКонтакте», почему закрыли взрослое инфекционное отделение в городе.

В ответ представители Анжеро-Судженской городской больницы сообщили, что причиной стало увольнение врача-инфекциониста, которому был 71 год. В больнице также рассказали о действиях, которые предпринимаются для привлечения новых специалистов – это участие в ярмарках вакансий, заключение договоров на целевое обучение, публикации на сайтах вакансий и другие.

- После трудоустройства необходимого количества медицинских кадров вопрос о возобновлении работы инфекционного отделения может быть рассмотрен, - отметили в Анжеро-Судженской городской больнице.

Пока же пациентов, которым требуется помощь инфекциониста, отправляют в Березовскую городскую больницу.