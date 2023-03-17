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НовостиПроисшествия17 марта 2023 3:26

Сбивший велосипедистку насмерть кемеровчанин отправится в колонию

Автомобилист сел за руль пьяным
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тисульский райсуд вынес приговор жителю областного центра, обвиняемому в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека (п.п. «а, б» ч. 4 ст. 264 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре Кузбасса.

Установлено, что в августе прошлого года кемеровчанин, будучи пьяным, сел за руль автомобиля ВАЗ и в ходе движения сбил велосипедистку, которая ехала по обочине. Вместо того, чтобы помочь женщине, мужчина скрылся с места ДТП. Пострадавшая скончалась от полученных травм.

Свою вину водитель признал полностью и в содеянном раскаялся. В результате суд приговорил его к шести годам и пяти месяцам заключения в колонии общего режима и запретил в течение трех лет заниматься деятельностью, связанной с управлением ТС. Приговор еще не вступил в законную силу.