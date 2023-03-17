В Новокузнецке местная жительница приговорена к пяти годам лишения свободы за покушение на сбыт наркотиков

Ближайшие пять лет новокузнечанцка, продавшая наркотики, проведет в колонии Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В четверг, 16 марта, суд Новокузнецка приговорил 31-летнюю местную жительницу за сбыт наркотиков к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

- Наркотики женщина хранила и фасовала в арендованной квартире, где во время обыска обнаружен и изъят у нее сверток с более чем 160 граммами зелья. Следствием установлено, что обвиняемая согласилась на предложение незаконного заработка, поступившее ей в мессенджере. Наркотики она реализовывала клиентам при личных встречах, - рассказали «КП»-Кемерово» в пресс-службе ГУ МВД по Кемеровской области.

Напомним, что сейчас в Кузбассе проходит всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью!». Обо всех преступлениях или правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков можно сообщить в полицию по телефону горячей линии управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Кемеровской области: 8-(3842)-58-00-58 и на адрес электронной почты unk42@mvd.ru.

- Без внимания не останется ни один сигнал! Анонимность гарантируется, - уточнили в силовом ведомстве региона.