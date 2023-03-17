Сергей Цивилев: фестиваль «Ночь Юрия Гагарина» пройдет в 57 городах России

Фото: Telegram-канал Цивилев.Live

Накануне в рамках Всероссийского форума «История для будущего. Время быть первыми», который проходит в Кемерове, встретились главы городов трудовой доблести, среди которых мэры областного центра Кузбасса, Новокузнецка, Новосибирска, Томска, Луганска, Горловки и других.

Во время мероприятия губернатор региона призвал глав городов, участвующих в круглом столе, присоединиться к фестивалю «Ночь Юрия Гагарина». Инициатива была единогласно поддержана.

- Полет в космос – такой же трудовой подвиг, высочайшего уровня. И эта тема нас всех объединяет, поэтому все с удовольствием поддержали. «Ночь Юрия Гагарина» пройдет одновременно в 57 городах России. Решение расширить географию фестиваля на все Города трудовой доблести еще больше объединит страну, укрепит Россию, – сказал Сергей Цивилев.

Кроме того, мэры договорились о разработке туристического маршрута по городам трудовой доблести и городам воинской славы, а также о выпуске совместного журнала.

Напомним, что впервые фестиваль «Ночь Юрия Гагарина» прошел в Кузбассе в прошлом году, в текущем он будет организован в Кемерове и Новокузнецке с 10 по 16 апреля. В программе: выставки, лектории, кинопоказы, конкурсы, квесты, брифинги, научные конференции, гала-концерты.