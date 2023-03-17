Кузбассовцы могут присоединиться к акции «Мой дед сражался за Москву», запущенной Бессмертным полком

Фото: пресс-служба АПК

Российский Бессмертный полк запустил проект «Мой дед сражался за Москву» с целью увековечивания подвигов обороны столицы и тружеников тыла. Подать заявку может любой кузбассовец старше 10 лет на сайте. На конкурс принимаются рассказы, фото в форматах jpg и png размером не более 10 Mб каждая (максимум 25 штук).

По итогу проекта организаторы создадут картину, которая изобразит фрагмент битвы за Москву: на ней каждое лицо будет реальным - их напишет художник-профессионал Алексей Крюков по фото. 20 центральных персонажей будут из отобранных на конкурсной основе самых интересных историй.

Цифровая версия произведения будет размещена на сайте Бессмертного полка России. Оригинал композиции подарят Музею современной истории России, где в декабре пройдет церемония награждения победителей проекта.

Также 20 историй-победителей лягут в основу просветительских роликов, посвященных битве за Москву, по их мотивам в ноябре 2023 года Бессмертный полк России проведет историческую викторину.