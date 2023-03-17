В Кузбассе появятся новые туристические маршруты с историко-патриотическим уклоном

Идея новых туристических маршрутов с историко-патриотическим уклоном получила одобрение на форуме «История для будущего. Время быть первыми», проходящем в Кемерове.

В рамках мероприятия состоялась встреча глав городов, которым указами Президента России Владимира Путина присвоено почетное звание «Город трудовой доблести». Разговор шел на тему «Стела трудовой доблести как точка сборки патриотических проектов».

Глава столицы Кузбасса Дмитрий Анисимов рассказал, что в городе разрабатывается уникальный туристический маршрут протяженностью 18 километров. Он соединит все знаковые места Кемерова. Среди последних были названы президентское кадетское училище, мемориал героям-сибирякам с памятником Воину-освободителю, ледовый дворец «Кузбасс». От них туристы смогут пройти в исторический центр города, а конечной точкой маршрута станет парк Победы имени Жукова, где и установлена стела «Город трудовой доблести».

Заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко после этого предложил в каждом из городов трудовой доблести, являющихся жемчужинами нашей страны, организовать туристические маршруты и объединить это единым движением. Предложение было одобрено главами сибирских городов, участвующих в форуме.

Таким образом, в Кузбассе появятся два новых интересных маршрута для гостей региона - в Кемерове и Новокузнецке.

Напомним, что в 2020, 2021 и 2022 годы президентом Российской Федерации были подписаны указы о присвоении 53 городам почетного звания. Памятные стелы уже установлены в 28 городах трудовой доблести. В 2023 году эта работа продолжается.