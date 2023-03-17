В Кузбассе задумались о производстве дронов и вертолетов Фото: Михаил ФРОЛОВ

В пятницу, 17 марта, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев во время встречи с предпринимателями, представителями «Кузбасского технопарка» и Института цифры Кемеровского госуниверситета, поручил проработать возможности создания беспилотников и вертолетов в регионе.

- Но здесь нужно четко понимать, что реализация инновационных проектов невозможна без наличия новых прогрессивных технологий. Поэтому мы рассчитываем на новые идеи и готовы оказать содействие в реализации инвестиционных проектов Непременно продолжим создавать все условия для поддержки - это налоговые льготы для резидентов, льготные кредиты Фонда развития промышленности, гранты федеральных фондов, - сообщил Сергей Цивилев.

Создаваться беспилотники и вертолеты в Кузбассе будут вовсе не на пустом месте, В регионе уже есть Академия беспилотной авиации и робототехники. Успешно функционирует и Центр подготовки инструкторов и операторов беспилотников.

- Нам просто надо разобраться, какие у нас есть инициативы и компетенции по разработке и производству авиационной техники, - уточнил глава региона

В контексте обеспечения технологического суверенитета вопросы производства беспилотников особенно остро стоят сейчас во время проведения спецоперации на Украине. Сегодня в России формируется целая отрасль по беспилотным летательным системам. Разрабатываются и организовываются производства навигации, связи, систем накопления энергии, новых материалы, искусственного интеллекта, радиоэлектроники и двигателестроении, - рассказали «КП» - Кемерово» в региональном Правительстве.