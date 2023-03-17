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НовостиОбщество17 марта 2023 16:47

Григорий Лепс, Полина Гагарина и Николай Басков поздравили 158 человек в новокузнецком аэропорту

Сюрприз ждал пассажиров рейса Новокузнецк-Шереметьево
Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА
Кузбассовцы были приятны удивлены, услышав Григория Лепса и других звезд.

Кузбассовцы были приятны удивлены, услышав Григория Лепса и других звезд.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Необычный сюрприз ожидал в пятницу, 17 марта, пассажиров, вылетающих из Спиченково по маршруту Новокузнецк-Шереметьево. Их – 158 человек –поздравили с праздником такие звезды шоу-бизнеса как Григорий Лепс, Полина Гагарина и Николай Басков. А творческие коллективы Новокузнецка выступили с концертной программой.

- Аэропорт имени Бориса Волынова стал одной из главных площадок празднования векового юбилея национального авиаперевозчика - компании Аэрофлот, - пояснили в пресс-службе новокузнецкого аэропорта.

Свои аудиопоздравления артисты записали заранее, их просто включили в нужный момент, создав необходимый эффект.

Также в пятницу, 17 марта, в здании новокузнецкого аэропорта министр транспорта Кузбасса Сергей Рубан вручил награды сотрудникам предприятия за внесение большого вклада в развитие авиационного транспорта в Кемеровской области-Кузбассе и в связи со столетием Аэрофлота.