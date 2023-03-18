В Кузбассе автомобилист влетел в опору освещения и погиб

Фото: ГИБДД Кузбасса.

В Киселевске автомобиль врезался в опору освещения, водитель погиб на месте. Об инциденте рассказали в ГИБДД Кузбасса.

Авария произошла накануне около 19:40 на улице Привольной. По предварительным данным, 55-летний мужчина за рулем автомобиля «Ниссан AD» разогнался, не справился с управлением и врезался в опору освещения. Водитель скончался на месте ДТП.

Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В ГИБДД Кузбасса напомнили автомобилистам, что скорость движения необходимо выбирать, исходя из конкретных дорожных и погодных условий. Скорость должна обеспечивать возможность постоянного контроля за движением машины.