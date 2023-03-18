Кузбассовцы смогут задать вопросы министрам

Фото: архив "КП" Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

С 20 по 24 марта кузбассовцы могут обратиться по телефону со своими вопросами к заместителям председателя правительства, руководителям структурных подразделений администрации правительства, исполнительных органов. Об этом сообщили в пресс-службе АПК.

В понедельник, 20 марта, прямую телефонную линию проведет и. о. начальника департамента административных органов администрации правительства Алексей Вуйциков. Тел. 8 (3842) 36-52-82 (с 15:00 до 17:00).

Во вторник, 21 марта, - заместитель председателя правительства - министр промышленности и торговли Леонид Старосвет. Тел. 8 (3842) 58-78-61 (с 15:00 до 16:00).

В среду, 22 марта, - заместитель председателя правительства (по вопросам культуры, спорта и туризма) Сергей Алексеев. Тел. 8 (3842) 58-36-46 (с 15:00 до 16:00).

В четверг, 23 марта, - министр природных ресурсов и экологии Олег Ивлев. Тел. 8 (3842) 58-55-56 (с 15:00 до 17:00).

В пятницу, 24 марта, – министр труда и занятости населения Алексей Гришин. Тел. 8 (3842) 35-41-60 (с 15:00 до 17:00).