В Кузбассе задержали наркогастролера из Тольятти

15 лет тюрьмы грозит наркогастролеру из Тольятти за сбыт наркотиков в Кузбассе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мариинском районе Кемеровской области перед судом предстанет житель Самарской области, который специально прибыл в Кузбасс для сбыта партии наркотиков.

Житель Тольятти прибыл в Кузбасс для оборудование тайников с зельем в городе Мариинск по инструкции организатора сбыта наркотиков, которого он нашел через мобильное приложении. Предварительно зелье расфасовал по 36-тиграммовым дозам в Кемерове, перевез его в Мариинск, где успел оборудовать четыре тайника.

- Но довести дело до конца и сообщить «работодателю» о его успешном выполнении преступник не успел. Оперативники наркодиллера задержали. При личном досмотре из кармана его одежды полицейские изъяли 36 свертков с наркотическим веществом массой более 30 граммов. А в телефоне обвиняемого обнаружена еще и переписка с хозяином незаконного бизнеса, а также фотографии мест уже сделанных «закладок». На время следствия фигурант был заключен под стражу, - сообщили «КП» - Кемерово» в пресс- службе ГУ МВД по Кемеровской области.

В силовом ведомстве региона уточнили, что в отношении 35-летнего наркоторговца из Приволжья следователем собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено на рассмотрение в Мариинский городской суд.

- Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимального наказания 15 лет лишения свободы, - добавили в Кузбасском главке МВД.

Полиция Кузбасса напоминает, что в настоящее время проходит всероссийская акция «Сообщи, где торгуют смертью!». Обо всех преступлениях или правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотиков можно сообщить в полицию по телефону горячей линии управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Кемеровской области: 8-(3842)-58-00-58 и на адрес электронной почты unk42@mvd.ru. Без внимания не останется ни один сигнал! Анонимность гарантируется.