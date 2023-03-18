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НовостиПроисшествия18 марта 2023 3:42

В Новокузнецке «всплыла» рецидивистка из федерального розыска

Женщина снова попалась на краже. Ей грозит до 5 лет тюрьмы
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новокузнецке полицейские Новокузнецкие задержали рецидивистку, находившуюся в федеральном розыске за кражу.

- Установлено, что рецидивистка разрешила знакомой бесплатно пожить в своей квартире. Но через несколько месяцев передумала. Честно взимать плату хозяйка жилья с подруги не решилась. Просто зашла в ее отсутствие в квартиру и похитила, в качестве компенсации за аренду жилплощади, ее ноутбук стоимостью 27 тысяч рублей. Технику она сдала в ломбард всего за четыре тысячи рублей, которые потратила на личные нужды, - рассказали «КП» - Кемерово» в пресс – службе ГУ МВД Кузбасса.

В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». Согласно ее санкциям максимальная мера наказания составляет 5 лет лишения свободы