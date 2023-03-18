Жителя Кузбасса отправили в колонию на 3,5 года за публикацию порно с участием несовершеннолетних

Фото: архив "КП" Фото: Дмитрий Ахмадуллин

34-летнего жителя Таштагола приговорили к 3,5 годам колонии за развратные действия и более 30 эпизодов изготовления порнографии с несовершеннолетними. Об этом сообщили в СК РФ по Кемеровской области.

Мужчина в течение трех лет выкладывал в интернет файлы порнографического содержания, причем нередко на кадрах присутствовали несовершеннолетние. Кроме того, таштаголец вел переписку на интимные темы с двумя подростками: 13-летней девочкой и 15-летним мальчиком. Мужчина отправлял им фото и виде порнографического характера, и просил присылать ему взамен свои снимки в обнаженном виде.

Педофила задержали и завели на него уголовное дело. Ему инкриминировалось более 30 эпизодов изготовления и распространения порнографических изображений несовершеннолетних, а также развратные действия, совершенные в отношении двух и более лиц.

Суд назначил мужчине 3,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.