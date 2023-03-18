Мэр Кемерова рассказал о ремонте школ и детсадов

Фото: телеграм-канал Дмитрия Анисимова.

В этом году в Кемерове будут приведены в порядок системы отопления и водоснабжения в ряде детских садов и школ. О планах по текущим ремонтам рассказал мэр города Дмитрий Анисимов.

По его словам, в зданиях и на территории десятков учреждений образования будет выполнен ремонт асфальта, цоколей, входных групп, вентиляции. В двух детских садах и школе психолого-педагогической поддержки №101 запланирован монтаж систем противопожарной защиты, в шести школах и пяти детских садах - ремонт систем отопления. В ДОУ №181 и школе №99 приведут в порядок систему водоснабжения, а в детских садах №158 и №24 – заменят сантехнику.

- Кроме этого, в текущем строительном сезоне установим 22 теневых навеса в детских садах, заменим 231 старый оконный блок в учреждениях образования, продолжим работы на школьных стадионах, - сообщил Дмитрий Анисимов.